BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 3,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 963 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 27,73 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.09.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

