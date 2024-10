BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Minusbereich

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,53 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,53 EUR. Bei 3,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.274 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 5,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 154,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,05 Prozent gesteigert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,137 EUR fest.

