BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Vormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,54 EUR.

Um 09:01 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,54 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.812 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 6,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,41 Mio. EUR – ein Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,137 EUR im Jahr 2025 aus.

