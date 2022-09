BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag Verlust reich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,64 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,59 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.168 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 17.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,09 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 40,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 3,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 15,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.09.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

