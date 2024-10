BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,51 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,51 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.453 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Gewinne von 24,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,56 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,05 Prozent auf 154,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach