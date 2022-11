BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,56 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,54 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.483 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 4,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,60 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

