BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:43 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,49 EUR. Bei 3,49 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.669 Stück gehandelt.

Bei 4,68 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 25,53 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,072 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. BVB (Borussia Dortmund) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,55 Prozent zurück. Hier wurden 98,19 Mio. EUR gegenüber 100,76 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

BVB-Aktie niedriger: Hummels verlässt BVB - Sahin übernimmt als neuer Trainer

Rheinmetall-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: Heftige Gewinnmitnahmen belasten