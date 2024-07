BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Mittwochmittag vor

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,73 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.474 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 20,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 12,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR im Vergleich zu 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,512 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

