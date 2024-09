BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 3,80 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,80 EUR. Zuletzt wechselten 7.483 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 16.08.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 08.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht letztendlich Abschläge

Guirassy zufrieden mit BVB-Debüt, sieht aber noch Steigerungspotenzial - Aktie steigt

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag