BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Einbußen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,2 Prozent auf 3,44 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.529 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,02 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,41 Prozent. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,51 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 05.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Am 11.11.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.11.2023.

