BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Mittag ein

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 3,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,03 EUR. Bei 3,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 38.374 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 30,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Abschläge von 8,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,25 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,220 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

BVB-Aktie in Rot: Kovac äußert sich zu den Problemfällen beim BVB

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus