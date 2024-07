BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,78 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,78 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.233 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,30 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,512 EUR fest.

