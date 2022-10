BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,49 EUR. Bei 3,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 64.808 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,25 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 16.11.2023.

