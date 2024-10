BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,54 EUR zu.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,54 EUR. Bei 3,54 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 342 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 6,22 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 154,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,05 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 08.11.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,137 EUR fest.

