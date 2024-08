BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag leichter

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.771 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,588 EUR fest.

