BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 20.07.2022 12:22:00 Uhr 1,2 Prozent. Bei 3,69 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.769 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 05.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Am 28.09.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 28.09.2023.

