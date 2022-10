BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3,51 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Bei 3,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 42.030 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,01 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Energiekrise kommt auch beim BVB an

BVB-Aktie höher: Dortmund hofft nach Aussprache auf Trendwende

BVB-Aktie verliert: BVB erlebt Niederlage bei Union Berlin

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com