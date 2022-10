BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag gefragt

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 3,57 EUR. Bei 3,57 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,49 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.991 Stück gehandelt.

Am 02.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,01 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 28,63 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,95 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Am 05.11.2021 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Energiekrise kommt auch beim BVB an

BVB-Aktie höher: Dortmund hofft nach Aussprache auf Trendwende

BVB-Aktie verliert: BVB erlebt Niederlage bei Union Berlin

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com