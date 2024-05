BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) behauptet sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,13 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,13 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,14 EUR zu. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,13 EUR. Bei 4,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 1.492 Stück.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. 43,76 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR im Vergleich zu 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,501 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

