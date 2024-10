BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,52 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,52 EUR nach. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,51 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.508 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 6,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,41 Mio. EUR im Vergleich zu 95,88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,137 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende freundlich

Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen