BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag tiefer

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,49 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 3.130 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 4,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 2,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,79 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,10 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

