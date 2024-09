BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,69 EUR abwärts.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 3,69 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,66 EUR nach. Bei 3,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.286 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,36 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2024. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 18,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 154,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,03 Prozent gesteigert.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,160 EUR je Aktie.

