BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 24.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,87 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.787 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 43,21 Prozent wieder erreichen. Bei 3,16 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.08.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,416 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Mittelfeldspieler Özcan wechselt nach Dortmund - Edin Terzic zum Cheftrainer auserkoren

BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund kündigt Trainer Marco Rose - übernimmt Edin Terzic?

BVB-Aktie: BVB wohl vor Verpflichtung von Alexander Meyer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com