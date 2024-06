BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Montagmittag

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,50 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,50 EUR. Bei 3,50 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.399 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.09.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,512 EUR fest.

