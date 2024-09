BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,67 EUR nach oben.

Um 15:46 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,67 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,67 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 59.271 Stück.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,66 Prozent zulegen. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Mit Abgaben von 9,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 08.11.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,160 EUR im Jahr 2025 aus.

