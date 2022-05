BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Mittwochnachmittag an

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,86 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.434 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 42,62 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022 vor.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

