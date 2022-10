BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,65 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR zu. Bei 3,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.149 Stück gehandelt.

Am 02.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 5,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 27,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 23.09.2022. Mit Abgaben von 22,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com