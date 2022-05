BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.05.2022 12:04:00 Uhr 0,3 Prozent auf 3,86 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.373 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 6,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,416 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Mittelfeldspieler Özcan wechselt nach Dortmund - Edin Terzic zum Cheftrainer auserkoren

BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund kündigt Trainer Marco Rose - übernimmt Edin Terzic?

BVB-Aktie: BVB wohl vor Verpflichtung von Alexander Meyer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com