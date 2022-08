BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 3,82 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,82 EUR. Mit einem Wert von 3,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 91.547 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,28 EUR erreichte der Titel am 31.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,16 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 20,67 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2022 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 28.09.2023 präsentieren.

