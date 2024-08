BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Montagmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 3,82 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.406 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Mit Abgaben von 13,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 08.11.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,425 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

