BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 3,27 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 3,27 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 111.802 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 33,38 Prozent zulegen. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 107,33 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,205 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

