BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 27.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,64 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,72 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,64 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.965 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,11 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,416 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

