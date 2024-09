BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,66 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,66 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,66 EUR nach. Bei 3,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.770 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 18,99 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 154,40 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

