BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR. Bei 3,67 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,63 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.439 Stück gehandelt.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,14 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 4,54 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

BVB-Aktie verliert: Personalengpass bei BVB-Gegner AC Mailand

Börse Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück