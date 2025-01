BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag gefragt

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,23 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.608 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 14,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,26 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107,33 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.02.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,205 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: BVB und Neapel angeblich kurz vor Einigung zu Adeyemi-Wechsel

BVB-Aktie fester: Interimslösung Tullberg denkt bei Trainer-Job nur bis Samstag

BVB auf Trainersuche: Niko Kovac und Roger Schmidt als Favoriten gehandelt - BVB-Aktie mit Plus