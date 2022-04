BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 3,78 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.322 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 43,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 7,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 18.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 12.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,760 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

