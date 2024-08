BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 3,83 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,87 EUR zu. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,83 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.458 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 18,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,425 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX aktuell: Gewinne im SDAX

BVB-Aktie legt zu: BVB feiert Sieg gegen Eintracht Frankfurt - Erneut Kritik an Rheinmetall-Deal