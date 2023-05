BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag deutlich nach

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 28,7 Prozent auf 4,19 EUR. Bei 4,03 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,22 EUR. Zuletzt wechselten 1.893.787 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 28,93 Prozent Luft nach unten.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2023 gerechnet.

