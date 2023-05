BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 26,8 Prozent im Minus bei 4,31 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,03 EUR ein. Mit einem Wert von 4,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.606.712 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 30,82 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

