BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,78 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 3,78 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,83 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 57.335 Aktien.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 154,40 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 95,88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,170 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

