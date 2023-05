BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Vormittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 4,26 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.733 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,37 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie -27 Prozent: Nach vergebener Meisterchance kündigt Kehl starke Rückkehr für BVB an - Guerreiro verlässt Dortmund

BVB-Aktie: Druck im Meisterfinale auf Borussia Dortmund

BVB-Coach Terzic vor Titelfinale: "Wollen Weg krönen" - BVB-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com