BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 16:22:00 Uhr 2,1 Prozent auf 3,51 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 228.952 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 6,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,91 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 3,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,81 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Am 24.08.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,416 EUR fest.

