BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag nahezu unbewegt

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,30 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,25 EUR. Mit einem Wert von 3,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.733 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 5,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,80 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2022 erfolgen. Am 16.11.2023 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

