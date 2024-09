BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.326 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,32 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,160 EUR in den Büchern stehen haben wird.

