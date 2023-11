BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 3,72 EUR abwärts.

Um 11:23 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,72 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,72 EUR. Bei 3,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.295 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 37,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet.

