BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:42 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,70 EUR ein. Mit einem Wert von 3,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 78.125 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 37,52 Prozent niedriger. Am 30.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,49 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

