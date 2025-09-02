BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 13,37 USD.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr um 3,7 Prozent auf 13,37 USD nach. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 13,25 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 13,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 78.575 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (9,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 27,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 29.08.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 213,87 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,78 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,00 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

