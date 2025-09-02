DAX23.777 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.423 +0,3%Nas21.560 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Aktienentwicklung

BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Nachmittag

04.09.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 13,37 USD.

BYD Co. Ltd.
11,44 EUR -0,54 EUR -4,51%
Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr um 3,7 Prozent auf 13,37 USD nach. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 13,25 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 13,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 78.575 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (9,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 27,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 29.08.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 213,87 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,78 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,00 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie fällt nach erstem Gewinnrückgang seit Jahren: Jefferies senkt Prognose

BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

