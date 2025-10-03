BYD Aktie News: BYD verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 14,11 USD ab.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 14,11 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,00 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 14,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.662 BYD-Aktien.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 CNY.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 216,81 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,76 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

