BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,54 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 14,54 USD. Bei 14,60 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 77.391 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Mit Abgaben von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 CNY.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,21 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,12 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 216,81 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,76 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie profitiert von Plänen: Chinas EV-Riese setzt sich ambitionierte Exportziele

BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel

BYD-Aktie fällt dennoch: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet