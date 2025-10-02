DAX24.389 +1,1%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung

BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,39 EUR 0,32 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 14,54 USD. Bei 14,60 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 77.391 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Mit Abgaben von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 CNY.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,21 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,12 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 216,81 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,76 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie profitiert von Plänen: Chinas EV-Riese setzt sich ambitionierte Exportziele

BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel

BYD-Aktie fällt dennoch: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung