BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von BYD hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BYD-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 14,13 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel kam die BYD-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 14,13 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 14,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 14,00 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 14,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 32.553 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 31,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 26,63 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,21 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 216,81 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 190,18 Mrd. HKD eingefahren.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,76 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

